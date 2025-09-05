Путин: на Дальнем Востоке создаются предприятия мирового уровня

«Рост деловой предпринимательской активности, расширение экономических возможностей Дальнего Востока – это основа для дальнейшего развития региона, и важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост», – сказал Путин.