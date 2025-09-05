Путин: на Дальнем Востоке создаются предприятия мирового уровня
На Дальнем Востоке формируется новая индустриальная карта региона: на ней уже появились и появляются тысячи точек роста, включая предприятия мирового уровня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
В качестве примера глава государства привел Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, «Удоканскую медь» Забайкалья, газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс в Амурской области, Находкинский завод минеральных удобрений, а также судостроительный завод «Звезда» в Приморье, гидрометаллургический комбинат в Хабаровском крае и другие объекты.
«Рост деловой предпринимательской активности, расширение экономических возможностей Дальнего Востока – это основа для дальнейшего развития региона, и важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул необходимость развития инфраструктурных и логистических связей, обеспечения надежного снабжения доступной и чистой энергией и ресурсами.
4 сентября Путин обозначил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа (ДФО), что задача властей – обеспечение экономического развития региона необходимыми ресурсами, включая энергетические. В числе ключевых целей он назвал устойчивое газоснабжение всех регионов округа.