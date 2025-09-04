Что сказал Путин на совещании по развитию ТЭКа Дальнего Востока

Что сказал Путин на совещании по развитию ТЭКа Дальнего ВостокаВ ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на газ
Дальний Восток развивается опережающими темпами: за последние годы были созданы знаковые объекты промышленности и инфраструктуры, фактически изменившие облик федерального округа, его экономики, социальной сферы. Опережающее развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Президент обратил внимание, что 4 сентября были открыты такие объекты, как мультимодальный логистический центр «Артем», терминал международного аэропорта «Хабаровск», первый корпус инновационного научно-технологического центра и др.
«Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал Дальневосточного федерального округа», – подчеркнул Путин.
Задачей властей глава государства назвал обеспечение экономического развития региона необходимыми ресурсами, включая энергетические. Путин напомнил о данном ранее поручении подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке на период до 2050 г. и определить источники ее финансирования. Президент отметил, что хотел бы услышать о результатах и оставшихся проблемных вопросах. В числе ключевых задач он назвал устойчивое газоснабжение всех регионов округа.
Согласно оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Признаки дефицита ресурса в регионе уже наблюдаются и обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно, обратил внимание президент. Такие вопросы, отметил Путин, должны решаться в приоритетном порядке и с учетом не только роста внутреннего спроса на газ, но и увеличения экспортных обязательств. По его словам, в перспективе одним из основных источников газа для округа должно стать Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина.
Путин назвал строительство газотранспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке объективно дорогостоящим проектом. При этом, так как регион обладает солидными запасами угля, глава государства считает целесообразным оценить возможности расширения угольной генерации в округе – там, где это экономически оправдано и целесообразно.
«По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Ну, настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать», – сказал президент.
Глава государства обратил внимание, что за последние 10 лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 28%, в то время как средний показатель по стране составляет 14%. Путин назвал очевидной необходимость активно строить в округе электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции. Кроме того, важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока в качестве эффективного и экологически чистого источника энергии.
«При этом гидроэлектростанции не только обеспечивают надежное электроснабжение региона, но и дают так называемые комплексные эффекты для экономики и социальной сферы. От водоснабжения территории до противодействия паводкам, что для Дальнего Востока крайне актуально, как мы знаем», – сказал Путин, добавив, что необходимо проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования.
Путин также обратил внимание на развитие атомной энергетики на Дальнем Востоке – планируемое строительство Приморской и Хабаровской АЭС. Он отметил, что реализуются проекты малой атомной энергетики – Якутская и Чукотская атомные станции малой мощности. Планируется строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции, которая обеспечит энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке.
Особого внимания, по словам Путина, заслуживает ситуация в электросетевом комплексе. В связи с ростом энергопотребления увеличивается нагрузка на сети и откладывать их обновление нельзя, подчеркнул президент.
Путин начал рабочую программу во Владивостоке 4 сентября. Российский лидер ознакомился с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока и заслушал доклады о проделанной работе. В филиале национального центра «Россия» он осмотрел интерактивную зону, посвященную 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Путин также провел встречу с курсантами центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин».