Что сказал Путин на совещании по развитию ТЭКа Дальнего Востока

Согласно оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Признаки дефицита ресурса в регионе уже наблюдаются и обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно, обратил внимание президент. Такие вопросы, отметил Путин, должны решаться в приоритетном порядке и с учетом не только роста внутреннего спроса на газ, но и увеличения экспортных обязательств. По его словам, в перспективе одним из основных источников газа для округа должно стать Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина.