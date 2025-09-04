Путин: запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет
Запасы угля на Дальнем Востоке исчисляются сроком до 900 лет, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ТЭК на Дальнем Востоке.
«Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать», – сказал он. Путин предложил расширить угольную генерацию в регионе, где это экономически целесообразно. При этом необходимо применять современные технологии и строго соблюдать экологические стандарты.
В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил меры поддержки российской угольной отрасли. Они, в частности, предусматривают адресные субсидии на компенсацию части логистических затрат при экспорте на дальние расстояния и предоставление сибирским угольным компаниям компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля по железной дороге в северо-западном и южном направлении.
26 июля сообщалось, что правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для предприятий угольной отрасли до 30 ноября. До конца осени к предприятиям отрасли не будут применяться взыскания по налоговым и страховым задолженностям, сформировавшимся на 1 июня 2025 г., при условии отсутствия процедуры банкротства.