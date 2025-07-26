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Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для предприятий угольной отрасли

Минэнерго РФ ранее заявило об ухудшении ситуации в отрасти
Ведомости

Предприятия угольной отрасли получили отсрочку по уплате налогов на добычу полезных ископаемых и уплате страховых взносов до 30 ноября, следует из постановления правительства РФ.

Документ о продлении сроков отсрочки подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Там пояснили, что до конца осени текущего года к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 г. Мера будет действовать при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства.

Перечень организаций, которые получат право на такие меры поддержки, сформирует Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий. Затем список представят в Федеральную налоговую службу, говорится в сообщении.

Экспортные цены на российский уголь снизились до минимума с 2020 года

Бизнес / ТЭК

15 июля замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов заявил, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться. Сейчас закрыто или находится на грани закрытия 51 предприятие, по итогам 2024 г. убытки достигли 112,6 млрд руб.

Мишустин принял ряд решений для поддержки угольной отрасли в конце мая по итогам совещания о ситуации в отрасли. В правительстве тогда сообщили, что, помимо налоговых послаблений, угольным компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Сибирским угольным компаниям также будет предоставлена компенсация в 12,8% от величины тарифа РЖД на экспортные перевозки угля в порты северо-запада и юга России.

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