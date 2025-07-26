Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для предприятий угольной отрасли

Документ о продлении сроков отсрочки подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Там пояснили, что до конца осени текущего года к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 г. Мера будет действовать при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства.