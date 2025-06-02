Мишустин утвердил меры поддержки угольной отрасли

Мишустин утвердил меры поддержки угольной отраслиДля адресного предоставления субсидий и другой помощи будет создана подкомиссия во главе с министром финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин принял ряд решений для поддержки угольной отрасли в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба правительства. Решения приняты по итогам прошедшего в тот же день совещания о ситуации в отрасли.
В сообщении отмечается, что в предоставлении мер помощи будет использоваться адресный подход. Минфин и Минэнерго до 5 июня должны определить и утвердить критерии, на основании которых будут приниматься решения при рассмотрении заявок о господдержке.
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