Мишустин утвердил меры поддержки угольной отрасли

Мишустин утвердил меры поддержки угольной отраслиДля адресного предоставления субсидий и другой помощи будет создана подкомиссия во главе с министром финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин принял ряд решений для поддержки угольной отрасли в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба правительства. Решения приняты по итогам прошедшего в тот же день совещания о ситуации в отрасли.
В сообщении отмечается, что в предоставлении мер помощи будет использоваться адресный подход. Минфин и Минэнерго до 5 июня должны определить и утвердить критерии, на основании которых будут приниматься решения при рассмотрении заявок о господдержке.
Также для этого будет создана подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики. В ее состав войдут представители Минэкономразвития, Центрального банка, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и других структур. Возглавит подкомиссию министр финансов Антон Силуанов.
В числе утвержденных премьер-министром мер для поддержки компаний отрасли – налоговые послабления и субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку угля.
В частности, угольным компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Сибирским угольным компаниям также будет предоставлена компенсация в 12,8% от величины тарифа РЖД на экспортные перевозки угля в порты северо-запада и юга России. Перечень получающих льготы компаний будет сформирован Минэнерго и утвержден подкомиссией.
Кроме того, всем угольным компаниям до 1 декабря 2025 г. будет предоставлена отсрочка по уплате НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) и страховых взносов. При необходимости этот период может быть продлен, уточняет пресс-служба правительства.
Также будут утверждены планы финансового оздоровления предприятий угольной отрасли, предусматривающие «помощь непосредственных бенефициаров (акционеров)» (детали этой меры поддержки в сообщении не приводятся), оптимизацию затрат, а также ограничения на выплату дивидендов и повышение оплаты труда высшему менеджменту.
Кроме того, предприятиям угольной отрасли, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризации кредитной задолженности. При отработке этой меры будет учтена позиция финансового регулятора – Банка России, уточняет пресс-служба правительства.
Господдержка должна обеспечить стабильное развитие предприятий отрасли в условиях сложившейся неблагоприятной конъюнктуры, говорится в сообщении.
Как писали «Ведомости», в начале мая президент РФ Владимир Путин одобрил предлагаемые правительством меры поддержки угольной отрасли (см. публикацию от 13 мая). В конце апреля курирующий экономику и энергетику вице-премьер Александр Новак отправил на имя президента письмо с перечнем мер поддержки отрасли, указав, что все предложения согласованы с премьером Михаилом Мишустиным.
В числе предложенных Новаком и одобренных президентом мер вошли предоставление со стороны РЖД с 1 мая по 31 декабря 2025 г. угольным компаниям скидки в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западные и южные порты, а также возобновление в те же сроки действия понижающих коэффициентов к тарифу 0,4 и 0,895. До июня 2022 г. понижающий коэффициент 0,4 (т. е. скидка в 60%) применялся при перевозке угля на расстояние свыше 3300 км, а 0,895 (скидка 10,5%) – при отправках на экспорт. Для компенсации выпадающих доходов РЖД должно быть предусмотрено выделение монополии субсидий из федерального бюджета, говорится в письме.
Также в число одобренных мер вошли отсрочка по уплате налогов и страховых взносов некоторым предприятиям отрасли (по согласованному списку) и создание на базе ВЭБ.РФ инструмента по реструктуризации, оздоровлению и санации предприятий угольной отрасли. Санация и оздоровление предусмотрены для перспективных предприятий, попавших в сложную ситуацию, банкротство – для безнадежных для оздоровления компаний, следует из письма Новака.
В письме также были указаны меры, которые не упоминаются в сообщении пресс-службы правительства от 30 мая. Это заключение РЖД соглашений с угольными предприятиями Хакасии о гарантированном вывозе угля на экспорт в 2025 г. в восточном направлении и проведение международных переговоров об отмене импортных пошлин на российский уголь при поставках в Китай и Индию.
Как писали «Ведомости», российская угольная отрасль с 2022 г., по оценке Минэнерго, потеряла почти 2,1 трлн руб. в результате санкционного давления и негативных факторов внутри страны, включая фискальные меры (см. публикацию от 2 апреля). Основная часть потерь – почти 1,26 трлн руб. – связана с введенными против российских компаний ограничениями и другими «внешними вызовами», еще 826 млрд руб. были изъяты из отрасли за счет роста тарифной и фискальной нагрузки.
Рентабельность экспорта угля из России резко снизилась в 2024–2025 гг. из-за падения мировых цен на уголь и роста затрат на транспортировку. Доля убыточных компаний в российской угольной отрасли в 2024 г., по данным Минэнерго, составила 50%.
По оценке консалтинговой компании «Технологии доверия», в I квартале 2025 г. экспорт энергетического угля (на него приходится порядка 80% поставок из России) стал убыточным даже на самом рентабельном направлении – при поставках в Китай через дальневосточные порты («Ведомости» писали об этом 24 апреля).
В сложившейся ситуации угольной промышленности крайне необходима господдержка, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Особенно угольщикам важны субсидии на железнодорожные перевозки и реструктуризацию долгов, считает эксперт.
Он отмечает, что ситуация в угольной промышленности продолжает развиваться по кризисному сценарию: мировые цены на уголь могут продолжить снижаться. Емкость внутреннего рынка угля также сокращается на фоне спада в российской металлургии, добавляет аналитик.
В этих условиях для существенного улучшения положения отрасли утвержденных правительством мер может оказаться недостаточно, замечает Суверов. По его мнению, наиболее проблемным угольным компаниям могут потребоваться прямые адресные субсидии. Еще одной мерой поддержки могли бы стать политические договоренности об условиях экспортных поставок российского угля с рядом стран, например с Индией.
Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко также считает, что утвержденные меры не смогут принципиально улучшить ситуацию в российской угольной промышленности из-за внешних факторов – например, дальнейшего снижения цен на уголь и импортных пошлин при поставках в Китай. Эксперт отмечает, что средняя цена на австралийский энергоуголь на базисе FOB («с погрузкой на судно») в австралийском порту Ньюкасл (бенчмарк для рынка Азии) в этом году не превысит $115/т. По мнению Дудченко, для поддержки отрасли требуется более усиленная работа на дипломатическом направлении – активизация переговоров с крупнейшими импортерами российского угля.
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго, Минфин и крупные российские угольные компании.