Мишустин утвердил меры поддержки угольной отрасли

В числе предложенных Новаком и одобренных президентом мер вошли предоставление со стороны РЖД с 1 мая по 31 декабря 2025 г. угольным компаниям скидки в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западные и южные порты, а также возобновление в те же сроки действия понижающих коэффициентов к тарифу 0,4 и 0,895. До июня 2022 г. понижающий коэффициент 0,4 (т. е. скидка в 60%) применялся при перевозке угля на расстояние свыше 3300 км, а 0,895 (скидка 10,5%) – при отправках на экспорт. Для компенсации выпадающих доходов РЖД должно быть предусмотрено выделение монополии субсидий из федерального бюджета, говорится в письме.