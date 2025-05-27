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Морской экспорт угля из России к 2030 году снизится на 10%

Низкая рентабельность будет способствовать перенаправлению поставок в восточном направлении
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Вывоз угля из России по морю в 2030 г. может снизиться на 10% к уровню 2024 г. до 150 млн т, несмотря на развитие железнодорожных и портовых мощностей в стране. Об этом говорится в обзоре аналитической компании Neft Research по развитию угольного экспорта, с которым ознакомились «Ведомости».

По данным компании, в прошлом году на морской экспорт пришлось 86% всех поставок угля за рубеж – 166,5 млн т из 194 млн т. Эта цифра не включает экспорт с изолированных территорий (Сахалин, Чукотка), которые осуществлялись без участия РЖД – в 2024 г. они составили 16 млн т, как и годом ранее. Поставки через сухопутные погранпереходы в прошлом году были на уровне 11,5 млн т (-28% к 2023 г.). Морской экспорт снизился на 7,5%, суммарный – на 9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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