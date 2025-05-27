Морской экспорт угля из России к 2030 году снизится на 10%

По данным компании, в прошлом году на морской экспорт пришлось 86% всех поставок угля за рубеж – 166,5 млн т из 194 млн т. Эта цифра не включает экспорт с изолированных территорий (Сахалин, Чукотка), которые осуществлялись без участия РЖД – в 2024 г. они составили 16 млн т, как и годом ранее. Поставки через сухопутные погранпереходы в прошлом году были на уровне 11,5 млн т (-28% к 2023 г.). Морской экспорт снизился на 7,5%, суммарный – на 9%.