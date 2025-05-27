Морской экспорт угля из России к 2030 году снизится на 10%Низкая рентабельность будет способствовать перенаправлению поставок в восточном направлении
Вывоз угля из России по морю в 2030 г. может снизиться на 10% к уровню 2024 г. до 150 млн т, несмотря на развитие железнодорожных и портовых мощностей в стране. Об этом говорится в обзоре аналитической компании Neft Research по развитию угольного экспорта, с которым ознакомились «Ведомости».
По данным компании, в прошлом году на морской экспорт пришлось 86% всех поставок угля за рубеж – 166,5 млн т из 194 млн т. Эта цифра не включает экспорт с изолированных территорий (Сахалин, Чукотка), которые осуществлялись без участия РЖД – в 2024 г. они составили 16 млн т, как и годом ранее. Поставки через сухопутные погранпереходы в прошлом году были на уровне 11,5 млн т (-28% к 2023 г.). Морской экспорт снизился на 7,5%, суммарный – на 9%.
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