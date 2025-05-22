Российские компании увеличили экспорт угля в Китай в январе – апреле

Российские компании увеличили экспорт угля в Китай в январе – апрелеНо дальнейший рост поставок пока под вопросом из-за их низкой рентабельности
Экспорт угля из России в Китай в 2025 г. растет после прошлогоднего снижения. В январе – апреле поставки выросли на 2% в годовом выражении до 27,4 млн т, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с которыми ознакомились «Ведомости».
Но в апреле поставки снизились относительно уровня того же месяца 2024 г. на 13% до 7,4 млн т, следует из данных таможенной статистики. В стоимостном выражении они упали на 31% до $678,4 млн, а за четыре месяца – на 18% до $2,8 млрд.
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