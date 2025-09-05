Президент: экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Согласно апрельским данным Росстата, 31,9% работников в России имели среднюю зарплату свыше 100 000 руб. до вычета налогов. Показатель почти вдвое превышает значение 2023 г., когда таких работников было 17,4%. По статистике, 17,2% граждан РФ получают от 100 000 до 150 000 руб., 6,8% – от 150 000 до 200 000, 6,3% – от 200 000 до 400 000. Зарплаты выше 400 000 руб. зафиксированы у 1,5% работников.