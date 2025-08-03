Каждый третий работающий россиянин получает зарплату выше 100 000 рублей

«Ведомости» со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве РФ писали в июле, что зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превышают размер средних зарплат в России. Показатель желаемой зарплаты в среднем по рынку составляет 146 000 руб. По данным Росстата, средняя ежемесячная зарплата в России приблизилась к 100 000 руб. – в апреле ее уровень достиг 99 400 руб.