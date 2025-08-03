Каждый третий работающий россиянин получает зарплату выше 100 000 рублей
В апреле 2025 г. 31,9% работников в России имели среднюю зарплату свыше 100 000 руб. до вычета налогов. Это почти вдвое больше показателя 2023 г., когда таких работников было 17,4%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
Согласно статистике, 17,2% россиян получают от 100 000 до 150 000 руб., 6,8% – от 150 000 до 200 000, 6,3% – от 200 000 до 400 000. Зарплаты выше 400 000 руб. зафиксированы у 1,5% работников.
При этом 2,6% работников продолжают получать зарплату ниже установленного МРОТа, который составляет 22 400 руб.
«Ведомости» со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве РФ писали в июле, что зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превышают размер средних зарплат в России. Показатель желаемой зарплаты в среднем по рынку составляет 146 000 руб. По данным Росстата, средняя ежемесячная зарплата в России приблизилась к 100 000 руб. – в апреле ее уровень достиг 99 400 руб.