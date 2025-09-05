Газета
Главная / Инвестиции /

Путин: нужно проработать планы развития Восточной биржи

Ведомости

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о проработке планов дальнейшего развития Восточной биржи. Глава государства озвучил инициативу в ходе своей речи на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Предлагаю проработать планы его [фондового центра] дальнейшего развития, включая финансовые каналы, регуляторную базу, стимулы для размещения корпоративных акций», – сказал Путин.

Президент также предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса с 1 января 2027 г.

Социально-экономическое развитие Дальнего Востока стало главной темой выступления Путина на пленарной сессии ВЭФа.

Юбилейный Х Восточный экономический форум стартовал 3 сентября. На мероприятии представлены более 70 стран и территорий. ВЭФ 2025 г. проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

