Путин: ушедшие европейские компании стремятся вернуться в РФ

Ведомости

Компании из ряда стран, с которыми у России наблюдаются сложности в отношениях, продолжают работать на российском рынке и намерены расширять свое присутствие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

При этом европейские фирмы, покинувшие рынок по политическим причинам, понесли убытки и теперь стремятся вернуться.

Испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Stradivarius, подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Группа Inditex приостановила деятельность в России 5 марта 2022 г. Компания договорилась о продаже российского бизнеса своему франчайзи в Ливане Daher Group, и вскоре после этого на месте более 240 магазинов Inditex открылись точки под вывесками Maag, Ecru, DUB и Vilet, которые не имеют отношения к брендам Inditex. 

