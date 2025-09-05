Путин: ушедшие европейские компании стремятся вернуться в РФ

Испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Stradivarius, подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Группа Inditex приостановила деятельность в России 5 марта 2022 г. Компания договорилась о продаже российского бизнеса своему франчайзи в Ливане Daher Group, и вскоре после этого на месте более 240 магазинов Inditex открылись точки под вывесками Maag, Ecru, DUB и Vilet, которые не имеют отношения к брендам Inditex.