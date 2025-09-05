Путин: экономистам из сети верить нельзя

«Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта. Обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует», – сказал Путин.