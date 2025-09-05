Путин: экономистам из сети верить нельзя
Не стоит верить экономистам из интернета – нужно обращаться к мнению специалистов, отметил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФа.
Главу государства спросили, кому из экономистов в сети верить – тем, кто говорит, что все плохо или настроенным позитивно.
«Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта. Обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует», – сказал Путин.
Выступая на пленарной сессии ВЭФа 5 сентября Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока стало главной темой выступления российского лидера на мероприятии.