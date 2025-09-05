Премьер Лаоса назвал Россию ключевой силой сотрудничества на Дальнем Востоке

Он подчеркнул, что современные сложности в мире связаны с протекционистскими мерами некоторых государств, а изменения на мировой арене остаются непредсказуемыми. Премьер-министр добавил, что такие объединения, как БРИКС и ШОС, способствуют развитию экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лаос, по его словам, намерен активно участвовать в совместной работе в рамках этих механизмов для поиска ответов на современные вызовы.