Премьер Лаоса назвал Россию ключевой силой сотрудничества на Дальнем Востоке
Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия является ключевой движущей силой в развитии сотрудничества в регионе Дальнего Востока. По его словам, потенциал региона велик, а взаимодействие развивается как в двусторонних, так и в многосторонних форматах, включая объединения БРИКС и ШОС.
Сипхандон отметил, что для него является большой честью участие в работе форума по приглашению президента России Владимира Путина.
Он подчеркнул, что современные сложности в мире связаны с протекционистскими мерами некоторых государств, а изменения на мировой арене остаются непредсказуемыми. Премьер-министр добавил, что такие объединения, как БРИКС и ШОС, способствуют развитию экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лаос, по его словам, намерен активно участвовать в совместной работе в рамках этих механизмов для поиска ответов на современные вызовы.
4 сентября в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Лаоса передал ему привет от главы страны Тхонглуна Сисулита, а также приглашение посетить Лаос в любое удобное время.
В ходе бизнес-диалога Россия – Лаос на ВЭФе Сипхандон сообщил, что Лаос рассматривает возможность вступления в БРИКС. «Мы заинтересованы в том, чтобы стать членом БРИКС. Сейчас находимся в процессе изучения этого вопроса», – заявил он.