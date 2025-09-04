Газета
Главная / Политика /

Президент Лаоса пригласил Путина посетить страну в удобное время

Ведомости

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Лаосской народно-демократической республики Сонсай Сипхандон передал ему привет от главы страны Тхонглуна Сисулита, а также приглашение посетить Лаос в любое удобное время. Об этом сообщает Кремль.

«Мы дорожим российско-лаосскими отношениями дружбы и сотрудничества», – добавил Сипхандон.

Премьер-министр Лаоса прибыл в РФ для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В его рамках он проводит встречу с президентом РФ.

В ходе бизнес-диалога Россия – Лаос на ВЭФе Сипхандон сообщил, что Лаос рассматривает возможность вступления в БРИКС. «Мы заинтересованы в том, чтобы стать членом БРИКС. Сейчас находимся в процессе изучения этого вопроса», – заявил он.

