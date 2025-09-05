Газета
Монголия окажет всю необходимую поддержку проекту газопровода «Сила Сибири – 2»

Монголия будет оказывать всестороннюю поддержку строительству газопровода «Сила Сибири – 2», заявил премьер-министр страны Гомбожавын Занданшатар на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за этот проект.

На вопрос о возможных закупках газа в России глава монгольского правительства отметил, что страна может подключить крупнейшие города к «Силе Сибири – 2» и обеспечить их газификацию.

2 сентября Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Это произошло в ходе официального визита российской делегации и президента РФ Владимира Путина в Пекин. Также были увеличены поставки по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год и по «дальневосточному маршруту» – с 10 млрд до 12 млрд куб.

По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, реализация проекта приведет к тому, что из России в Китай транзитом через Монголию будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно.

