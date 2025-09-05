Песков не исключил присутствия Путина в США на ЧМ по футболу

Сборная РФ не станет участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 г., который пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Это связано с тем, что в феврале 2022 г. ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. В данный момент решение остается в силе.