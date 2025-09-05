Песков не исключил присутствия Путина в США на ЧМ по футболу
Президент России Владимир Путин может прибыть на чемпионат мира (ЧМ) по футболу в США, если получит приглашение от американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «РИА Новости» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Почему бы и нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
22 августа Трамп заявил в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино, что Путин может посетить ЧМ по футболу в 2026 г. в зависимости от того, как будут развиваться события.
Сборная РФ не станет участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 г., который пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Это связано с тем, что в феврале 2022 г. ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. В данный момент решение остается в силе.
Вместе с тем российская команда может проводить до 10 товарищеских матчей в год и участвовать в коммерческих турнирах, а Российский футбольный союз ориентируется на возможное возвращение к международным соревнованиям к ЧМ 2030 г., параллельно занимаясь подготовкой стратегии восстановления конкурентоспособности национальной команды.