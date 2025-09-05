Путин: Россия не «вставляет палок в колеса» другим странам
Россия не «вставляет никаких палок в колеса» в отношении сотрудничества с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
На заседании ВЭФа Путин также рассказал, что компании из ряда стран, с которыми у России наблюдаются сложности в отношениях, продолжают работать на российском рынке и намерены расширять свое присутствие. Кроме того, европейские фирмы, покинувшие рынок по политическим причинам, теперь стремятся вернуться.
3 сентября Путин, выступая на пресс-конференции по итогам его визита в Китай, заметил, что Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе. Кремль был против только ее вступления в НАТО.