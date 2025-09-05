Путин: Россия не «вставляет палок в колеса» другим странам

На заседании ВЭФа Путин также рассказал, что компании из ряда стран, с которыми у России наблюдаются сложности в отношениях, продолжают работать на российском рынке и намерены расширять свое присутствие. Кроме того, европейские фирмы, покинувшие рынок по политическим причинам, теперь стремятся вернуться.