Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Россия не «вставляет палок в колеса» другим странам

Ведомости

Россия не «вставляет никаких палок в колеса» в отношении сотрудничества с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

На заседании ВЭФа Путин также рассказал, что компании из ряда стран, с которыми у России наблюдаются сложности в отношениях, продолжают работать на российском рынке и намерены расширять свое присутствие. Кроме того, европейские фирмы, покинувшие рынок по политическим причинам, теперь стремятся вернуться.

3 сентября Путин, выступая на пресс-конференции по итогам его визита в Китай, заметил, что Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе. Кремль был против только ее вступления в НАТО.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её