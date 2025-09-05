Задержанные в Баку российские журналисты встретились с семьями
Задержанные в Баку журналисты «Sputnik Азербайджан» и другие россияне встретились со своими семьями. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека Азербайджана. Отмечается, что этот вопрос держится в поле действия Национальной превентивной группы по поручению омбудсмена Сабины Алиевой.
Национальная превентивная группа обеспечивает прием родственников, рассматривает обращения и при необходимости оказывает помощь. Последняя встреча с родными прошла на днях.
Алиева также отметила, что задержанные не жаловались на условия содержания и обращения с ними.
30 июня МВД Азербайджана провело следственные действия в бакинском офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». СМИ сообщали о задержании двух сотрудников, которых первоначально приняли за представителей ФСБ. Позднее выяснилось, что речь идет о главе редакции Игоре Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекнина Гусейнова.
1 июля стало известно о семи задержанных в офисе «Sputnik Азербайджан» по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов.
7 июля Суд Баку оставил в силе решение об аресте Картавых и Белоусова. Апелляции адвокатов журналистов были отклонены.