Задержанные в Баку российские журналисты встретились с семьями

30 июня МВД Азербайджана провело следственные действия в бакинском офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». СМИ сообщали о задержании двух сотрудников, которых первоначально приняли за представителей ФСБ. Позднее выяснилось, что речь идет о главе редакции Игоре Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекнина Гусейнова.