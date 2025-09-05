Песков: новый раунд переговоров Путина и Трампа может пройти в ближайшее время
Следующий раунд переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песковв беседе с aif.ru.
«Конечно, возможен [второй раунд переговоров Путина и Трампа]. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, новая встреча двух лидеров может быть организована так же быстро, как переговоры на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно, добавил Песков.
4 августа в Париже в Елисейском дворце прошла встреча так называемой «коалиции желающих». На заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Трамп подключился через некоторое время после начала встречи по видеоконференции.