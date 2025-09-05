Газета
Главная / Политика /

Песков: новый раунд переговоров Путина и Трампа может пройти в ближайшее время

Ведомости

Следующий раунд переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песковв беседе с aif.ru.

«Конечно, возможен [второй раунд переговоров Путина и Трампа]. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, новая встреча двух лидеров может быть организована так же быстро, как переговоры на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно, добавил Песков.

Путин на ВЭФе сообщил, что не говорил с Трампом о прошедших консультациях в Европе.

4 августа в Париже в Елисейском дворце прошла встреча так называемой «коалиции желающих». На заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Трамп подключился через некоторое время после начала встречи по видеоконференции.

