Путин рассказал, что не обсуждал с Трампом консультации в Европе

Президент РФ Владимир Путин не вел разговор с лидером США Дональдом Трампом о прошедших консультациях в Европе. Об этом Путин рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

4 августа в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча так называемой «коалиции желающих». На заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Трамп подключился через некоторое время после начала встречи по видеоконференции.

По итогам встречи представители 26 стран «коалиции желающих» договорились направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. Еще ряд стран пока обдумывают свою позицию по этому вопросу.

Позднее Трамп разместил в Truth Social фотографию, на которой он изображен вместе с Путиным в Анкоридже на Аляске. Фотография запечатлела момент, когда главы государств посмотрели в небо. В следующей публикации Трамп показал изображение группировки из стратегического бомбардировщика B-2 и американских истребителей. 

