ВС РФ уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море

С 30 августа по 5 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности, арсеналы и пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников. Уничтожены также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.