ВС РФ уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море
Российские военные уничтожили шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С 30 августа по 5 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности, арсеналы и пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников. Уничтожены также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.
Системы противовоздушной обороны за неделю нейтрализовали 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов HIMARS и 1513 беспилотников.
4 сентября ВС РФ нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) при попытке войти в островную зону Днепра.