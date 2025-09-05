Газета
Главная / Политика /

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России атаковали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удары были нанесены с 30 августа по 5 сентября, говорится в сообщении Минобороны.

Всего были нанесены массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Таким образом российская армия поразила предприятия ВПК Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, которые применялись в интересах ВСУ. Были также поражены военные аэродромы, цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности, арсеналы и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Оказались уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и американская пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot.

По данным военного ведомства, в ночь на 5 сентября силы ПВО сбили 92 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Наибольшее число сбитых беспилотников – 15 единиц – пришлось на Брянскую область.

5 сентября Минобороны также сообщило, что российская армия взяла под контроль село Марково в Донецкой народной республике (ДНР). Населенный пункт перешел под контроль РФ в результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск.

