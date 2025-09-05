ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Всего были нанесены массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Таким образом российская армия поразила предприятия ВПК Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, которые применялись в интересах ВСУ. Были также поражены военные аэродромы, цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности, арсеналы и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.