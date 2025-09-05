ЮАР попросила перенести совместные учения с Россией и Китаем из-за саммита G20

Маневры под названием Mosi 3 («Дым 3») должны пройти в Атлантическом океане в ноябре 2025 г., но их даты совпадают с саммитом «двадцатки» в ЮАР. Представитель SANDF Сифиве Дламини уточнил, что переговоры о переносе уже ведутся.