ЮАР попросила перенести совместные учения с Россией и Китаем из-за саммита G20

Вооруженные силы Южно-Африканской Республики (SANDF) обратились к Китаю с просьбой перенести сроки совместных военно-морских учений, в которых также планировала участвовать Россия. Об этом сообщает южноафриканское агентство Eyewitness News.

Маневры под названием Mosi 3 («Дым 3») должны пройти в Атлантическом океане в ноябре 2025 г., но их даты совпадают с саммитом «двадцатки» в ЮАР. Представитель SANDF Сифиве Дламини уточнил, что переговоры о переносе уже ведутся.

«Это сделано для того, чтобы учения не повлияли на логистику, безопасность и другие аспекты, связанные с председательством ЮАР в G20», – пояснил он.

По его словам, участие ЮАР в подобных военных учениях с различными странами является частью укрепления прочных многосторонних и двусторонних отношений.

Саммит глав государств G20 пройдет в Йоханнесбурге 21–22 ноября.

2 сентября сообщалось, что Польша попросила США пригласить ее в G20 в 2026 г. Глава МИДа страны Радослав Сикорский отмечал, что страна вошла в число «триллионных экономик» (страны с ВВП больше $1 трлн).

