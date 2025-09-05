Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран и МАГАТЭ проведут переговоры в Вене 5 сентября

Ведомости

Очередная встреча иранской делегации и представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоится в Вене 5 сентября. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в австрийской столице Реза Наджафи. Его слова передают «РИА Новости».

По его словам, стороны продолжат консультации между Тегераном и МАГАТЭ, направленные на выработку формата взаимодействия в рамках закона, принятого иранским парламентом в отношении агентства. Встреча пройдет на экспертном уровне.

В июле глава МИД Ирана Аббас Арагчи объяснил, что Тегеран не будет останавливать взаимодействие с МАГАТЭ, но это сотрудничество поменяет форму. Теперь запросы агентства на инспекции сначала рассматривает Высший совет нацбезопасности Ирана в индивидуальном порядке. По его словам, это необходимо для безопасности представителей МАГАТЭ, так как удары США и Израиля создали риск распространения радиоактивных веществ.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Как пояснил вице-спикер парламента Хамид-Реза Хаджи Бабаи, это решение связано с утечкой конфиденциальных данных.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её