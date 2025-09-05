Йемен обвинил хуситов в производстве химического оружия при поддержке Ирана

Два источника, близких к правительству Йемена, подтвердили, что в администрацию президента был направлен конфиденциальный отчет с описанием предполагаемых мест производства химоружия. Они также сообщили, что контрабандные грузы прибыли в страну в этом году, а в прошлом месяце йеменские силы перехватили очередную партию обычного оружия. Задержанные контрабандисты якобы признались в попытках провезти химические прекурсоры и запрещенные компоненты для производства оружия.