Йемен обвинил хуситов в производстве химического оружия при поддержке Ирана
Йеменские хуситы начали производство химического оружия с использованием контрабандных компонентов и под руководством иранских экспертов, заявил министр информации Йемена Моаммар Эриани в газете The National. По его словам, оценка основана на последних разведданных из нескольких источников, и это первое прямое обвинение такого рода со стороны правительства Йемена.
«Террористическая группировка хуситов создала завод по производству химического оружия под непосредственным контролем иранских специалистов», – отметил Эриани. Он добавил, что недавно Тегеран ввез партии токсичных газов и материалов, необходимых для производства запрещенного оружия, на подконтрольные хуситам территории.
Как отмечается, многие виды их оружия изначально были созданы на основе иранских разработок или поставлялись напрямую Тегераном, но, по данным источников, хуситы теперь в значительной степени самостоятельны в производстве и развитии своего арсенала.
Эриани подчеркнул, что использование химического оружия является «крайне опасной эскалацией» и вопиющим нарушением международного права, включая Конвенцию о запрещении химического оружия и резолюции Совета Безопасности по Йемену. «Появление в арсенале хуситов запрещенного на международном уровне оружия выходит за рамки традиционной угрозы от баллистических ракет и дронов и ставит регион и весь мир перед риском катастрофических сценариев», – добавил он.
Два источника, близких к правительству Йемена, подтвердили, что в администрацию президента был направлен конфиденциальный отчет с описанием предполагаемых мест производства химоружия. Они также сообщили, что контрабандные грузы прибыли в страну в этом году, а в прошлом месяце йеменские силы перехватили очередную партию обычного оружия. Задержанные контрабандисты якобы признались в попытках провезти химические прекурсоры и запрещенные компоненты для производства оружия.
2 сентября хуситы (группировка «Ансар Аллах») нанесли удар по генеральному штабу армии обороны Израиля.
Всего было совершено четыре операции. Атаки проводились с использованием беспилотников. «Первая [операция] была направлена на здание генерального штаба израильского противника в оккупированном районе Яффа, используя беспилотник Sammad-4», – говорится в сообщении группировки. Другие операции были направлены на электростанцию Аль-Хадира и аэропорт Лод в районе Яффы, а также на порт Ашдод. По утверждению Сариа, все цели поражены.