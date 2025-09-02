Хуситы заявили об ударе по зданию генштаба армии Израиля

Хуситы Йемена атакуют территорию Израиля и корабли в Красном море и Аденском заливе с октября 2023 г. Тогда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля, а ЦАХАЛ начал ответную операцию в секторе Газа. После атака произошла 1 сентября, когда йеменские хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Scarlet Ray в Красном море.