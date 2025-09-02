Хуситы заявили об ударе по зданию генштаба армии Израиля
Йеменские хуситы нанесли (группировка «Ансар Аллах») удар по генеральному штабу армии обороны Израиля. Об этом заявил представитель йеменских вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сариа.
Всего было совершено четыре операции. Атаки проводились с использованием беспилотников. «Первая [операция] была направлена на здание Генерального штаба израильского противника в оккупированном районе Яффа, используя беспилотник Sammad-4», – говорится в сообщении.
Другие операции были направлены на электростанцию Аль-Хадира и аэропорт Лод в районе Яффы, а также на порт Ашдод. По утверждению Сариа, все цели поражены.
31 августа CNN сообщал, что йеменские хуситы пообещали отомстить за гибель своего премьер-министра Ахмеда аль-Рахави и ряда других высокопоставленных политиков в результате израильских авиаударов по столице Сане. Удар был нанесен 28 августа во время планового заседания правительства.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил факт операции, назвав ее «беспрецедентным сокрушительным ударом» по руководству хуситов.
Хуситы Йемена атакуют территорию Израиля и корабли в Красном море и Аденском заливе с октября 2023 г. Тогда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля, а ЦАХАЛ начал ответную операцию в секторе Газа. После атака произошла 1 сентября, когда йеменские хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Scarlet Ray в Красном море.