Хуситы нанесли удар по нефтяному танкеру Scarlet Ray в Красном море

31 августа йеменские хуситы пообещали отомстить за гибель своего премьер-министра Ахмеда аль-Рахави и нескольких других высокопоставленных политиков при израильских авиаударах по Сане. При атаке также пострадали ряд министров и чиновников. Аль-Рахави стал самым высокопоставленным представителем хуситов, который был ликвидирован с начала израильской кампании против движения.