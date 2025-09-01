Хуситы нанесли удар по нефтяному танкеру Scarlet Ray в Красном море
Йеменские хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Scarlet Ray в Красном море. Об этом сообщил представитель йеменских вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
По мнению Сариа, атакованное судно является израильским. Утверждается, что в результате удара баллистической ракеты зафиксировано прямое попадание в танкер.
28 августа израильские силы ударили по Сане. Это произошло в ходе трансляции выступления лидера йеменских хуситов Абдель Малика аль-Хуси. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удар был нанесен по военному объекту хуситов.
31 августа йеменские хуситы пообещали отомстить за гибель своего премьер-министра Ахмеда аль-Рахави и нескольких других высокопоставленных политиков при израильских авиаударах по Сане. При атаке также пострадали ряд министров и чиновников. Аль-Рахави стал самым высокопоставленным представителем хуситов, который был ликвидирован с начала израильской кампании против движения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировала большую часть правительства хуситов. Он пообещал уничтожить всех оставшихся в живых членов руководства «Ансар Аллах».