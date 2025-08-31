Хуситы пообещали отомстить за гибель премьера при израильском авиаударе
Йеменские хуситы пообещали отомстить за гибель своего премьер-министра Ахмеда аль-Рахави и ряда других высокопоставленных политиков в результате израильских авиаударов по столице Йемена Сане. Об этом сообщает CNN.
По данным хуситов, удар был нанесен 28 августа во время планового заседания правительства. Помимо гибели аль-Рахави несколько других министров и чиновников получили ранения. Группировка отметила, что целью удара стало совещание, на котором ожидалось выступление их лидера.
Министр обороны хуситов генерал-майор Мохаммад Насер аль-Атифи заявил, что повстанцы готовы «на всех уровнях противостоять поддерживаемому США сионистскому врагу».
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил факт операции, назвав ее «беспрецедентным сокрушительным ударом» по руководству хуситов. По его словам, большинство министров группировки были убиты или ранены.
Аль-Рахави стал самым высокопоставленным представителем поддерживаемых Ираном хуситов, ликвидированным с начала израильской кампании против группировки, отмечает CNN.
30 августа йеменское агентство Saba писало, что высший политический совет правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» назначил вместо погибшего в результате израильского удара по Сане аль-Рахави исполняющим обязанности главы правительства его первого заместителя Мухаммеда Мифтаха.
28 августа Израиль нанес удар по Сане. Это произошло во время трансляции выступления лидера йеменских хуситов Абдель Малика аль-Хуси. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удар был нанесен по военному объекту хуситов в районе столицы Йемена. В этот же день израильская армия объявила о перехвате беспилотника, запущенного из Йемена в сторону Израиля. Дрон нейтрализовали до пересечения границы еврейского государства.