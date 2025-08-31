Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Хуситы пообещали отомстить за гибель премьера при израильском авиаударе

Ведомости

Йеменские хуситы пообещали отомстить за гибель своего премьер-министра Ахмеда аль-Рахави и ряда других высокопоставленных политиков в результате израильских авиаударов по столице Йемена Сане. Об этом сообщает CNN.

По данным хуситов, удар был нанесен 28 августа во время планового заседания правительства. Помимо гибели аль-Рахави несколько других министров и чиновников получили ранения. Группировка отметила, что целью удара стало совещание, на котором ожидалось выступление их лидера.

Министр обороны хуситов генерал-майор Мохаммад Насер аль-Атифи заявил, что повстанцы готовы «на всех уровнях противостоять поддерживаемому США сионистскому врагу».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил факт операции, назвав ее «беспрецедентным сокрушительным ударом» по руководству хуситов. По его словам, большинство министров группировки были убиты или ранены.

Аль-Рахави стал самым высокопоставленным представителем поддерживаемых Ираном хуситов, ликвидированным с начала израильской кампании против группировки, отмечает CNN.

30 августа йеменское агентство Saba писало, что высший политический совет правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» назначил вместо погибшего в результате израильского удара по Сане аль-Рахави исполняющим обязанности главы правительства его первого заместителя Мухаммеда Мифтаха.

28 августа Израиль нанес удар по Сане. Это произошло во время трансляции выступления лидера йеменских хуситов Абдель Малика аль-Хуси. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удар был нанесен по военному объекту хуситов в районе столицы Йемена. В этот же день израильская армия объявила о перехвате беспилотника, запущенного из Йемена в сторону Израиля. Дрон нейтрализовали до пересечения границы еврейского государства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных