Хуситы пообещали отомстить за гибель премьера при израильском авиаударе

28 августа Израиль нанес удар по Сане. Это произошло во время трансляции выступления лидера йеменских хуситов Абдель Малика аль-Хуси. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удар был нанесен по военному объекту хуситов в районе столицы Йемена. В этот же день израильская армия объявила о перехвате беспилотника, запущенного из Йемена в сторону Израиля. Дрон нейтрализовали до пересечения границы еврейского государства.