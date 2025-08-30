Хуситы назначили и.о. премьера после гибели ар-Рахави при ударе Израиля
Высший политический совет правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» назначил вместо погибшего в результате израильского удара по Сане премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави исполняющим обязанности главы правительства его первого заместителя Мухаммеда Мифтаха. Об этом сообщило йеменское агентство Saba.
Мифтах является известным в Йемене религиозным деятелем. Он последователь течения зейдитов шиитской ветви ислама.
30 августа йеменские хуситы подтвердили, что в результате израильского авиаудара по Сане погиб премьер-министр правительства группировки и несколько министров.
28 августа Израиль нанес удар по Сане. Это произошло во время трансляции выступления лидера йеменских хуситов Абдель Малика аль-Хуси. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удар был нанесен по военному объекту хуситов в районе столицы Йемена. В этот же день израильская армия объявила о перехвате беспилотника, запущенного из Йемена в сторону Израиля. Дрон нейтрализовали до пересечения территории еврейского государства.