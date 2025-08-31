Нетаньяху пообещал ликвидировать всех членов руководства хуситов
Израиль ликвидировал большую часть правительства хуситов, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он также пообещал уничтожить всех оставшихся в живых членов руководства движения.
«Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане. Мы доберемся до всех», – заявил премьер на заседании правительства в Израиле.
28 августа Израиль нанес удар по Сане. Это произошло во время трансляции выступления лидера йеменских хуситов Абдель Малика аль-Хуси. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удар был нанесен по военному объекту хуситов в районе столицы Йемена. В этот же день израильская армия объявила о перехвате беспилотника, запущенного из Йемена в сторону Израиля. Дрон нейтрализовали до пересечения границы еврейского государства.
Ранее CNN сообщало, что йеменские хуситы пообещали отомстить за гибель своего премьер-министра Ахмеда аль-Рахави и ряда других высокопоставленных политиков в результате израильских авиаударов по столице Йемена Сане.