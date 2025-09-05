Саммит БРИКС пройдет по инициативе Бразилии 8 сентября в онлайн-формате
Саммит БРИКС в виртуальном формате пройдет 8 сентября по инициативе Бразилии. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге.
По его словам, председательствующая в объединении Бразилия объявила о проведении виртуальной встречи.
«С нашей стороны в ней примет участие министр иностранных дел», – сказал министр (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что в онлайн-саммите БРИКС примет участие российский лидер Владимир Путин. 31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на угрозы сотрудничеству со стороны США.