Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Саммит БРИКС пройдет по инициативе Бразилии 8 сентября в онлайн-формате

Ведомости

Саммит БРИКС в виртуальном формате пройдет 8 сентября по инициативе Бразилии. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге.

По его словам, председательствующая в объединении Бразилия объявила о проведении виртуальной встречи.

«С нашей стороны в ней примет участие министр иностранных дел», – сказал министр (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что в онлайн-саммите БРИКС примет участие российский лидер Владимир Путин. 31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на угрозы сотрудничеству со стороны США.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь