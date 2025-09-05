Саммит БРИКС пройдет по инициативе Бразилии 8 сентября в онлайн-формате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что в онлайн-саммите БРИКС примет участие российский лидер Владимир Путин. 31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на угрозы сотрудничеству со стороны США.