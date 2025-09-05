Reuters: Трамп хочет обойти запрет на продажу беспилотников MQ-9 Reaper

В мае Business Insider писал, что беспилотник уязвим даже перед устаревшими системами противовоздушной обороны (ПВО). В материале указано, что размах крыльев Reaper составляет 66 футов (20,12 м), что почти вдвое больше, чем у небольших самолетов с экипажем, например таких, как Cessna 172. Стоимость Reaper – $30 млн. Отмечается, что многие из этих «больших и дорогих беспилотников» были сбиты над Йеменом, Ливаном и Украиной.