Reuters: Трамп хочет обойти запрет на продажу беспилотников MQ-9 Reaper
Президент США Дональд Трамп намерен обойти запрет на продажу крупных беспилотников типа Reaper за рубеж. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника и четыре источника, знакомых с планом.
Соглашение о Режиме контроля за ракетными технологиями (РКРТ), подписанное 35 странами в 1987 г., определяет беспилотники как ракетные системы. Власти США могут переквалифицировать беспилотники в самолеты для продажи зарубежным партнерам, рассказал один из собеседников агентства.
Изменения позволят США продавать более 100 беспилотников MQ-9 Саудовской Аравии, которая запросила их весной. Также это может открыть путь для поставок беспилотников в ОАЭ и страны Восточной Европы. Отмечается, что военные производители General Atomics, Kratos и Anduril могут стать бенефициарами новой политики.
MQ-9 Reaper состоит из беспилотника самолетного типа, оснащенного датчиками и вооружением, наземной станции управления, системы основной спутниковой связи Predator и запасного оборудования, а также бригад по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Согласно информации на сайте ВВС США, беспилотник в первую очередь используется для сбора разведданных и во вторую – для поражения динамических целей. Аппарат может проводить в воздухе длительное время, имеет датчики дальнего действия, многорежимную систему связи и высокоточное вооружение.
В мае Business Insider писал, что беспилотник уязвим даже перед устаревшими системами противовоздушной обороны (ПВО). В материале указано, что размах крыльев Reaper составляет 66 футов (20,12 м), что почти вдвое больше, чем у небольших самолетов с экипажем, например таких, как Cessna 172. Стоимость Reaper – $30 млн. Отмечается, что многие из этих «больших и дорогих беспилотников» были сбиты над Йеменом, Ливаном и Украиной.