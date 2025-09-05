ЦАХАЛ ударила по высотному зданию в секторе Газа
Израильские военные нанесли удар по высотному зданию в Газе. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным армии, боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» оборудовали внутри здания инфраструктуру, которую использовали для подготовки и проведения атак против израильских войск.
Перед нанесением удара военные приняли меры, направленные на уменьшение риска причинения вреда местному населению. ЦАХАЛ подчеркнула, что «Хамас» систематически нарушает международное право, используя гражданскую инфраструктуру и население анклава в качестве живого щита.
20 августа бригадный генерал израильской армии Эффи Дефрин объявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. Он уточнил, что оборонное ведомство призовет на службу дополнительно порядка 60 000 резервистов. ЦАХАЛ также начала работу над тем, чтобы жители Газы могли эвакуироваться в безопасные места, получить гумпомощь и медицинское обслуживание.
2 сентября Reuters писало, что около 40 000 израильских резервистов начали прибывать на службу для участия в предстоящем наступлении на Газу.