ЦАХАЛ ударила по высотному зданию в секторе Газа

20 августа бригадный генерал израильской армии Эффи Дефрин объявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. Он уточнил, что оборонное ведомство призовет на службу дополнительно порядка 60 000 резервистов. ЦАХАЛ также начала работу над тем, чтобы жители Газы могли эвакуироваться в безопасные места, получить гумпомощь и медицинское обслуживание.