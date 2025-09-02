Израиль призвал 40 000 резервистов для нового наступления на Газу
Около 40 000 израильских резервистов начали прибывать на службу для участия в предстоящем наступлении на Газу, сообщает Reuters со ссылкой на радио армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным источников, на заседании кабинета министров по вопросам безопасности 1 сентября произошла напряженная дискуссия между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главнокомандующим Эялем Замиром. Военный призвал политиков рассмотреть возможность соглашения о прекращении огня, предупредив, что новая кампания поставит под угрозу жизни заложников и создаст дополнительную нагрузку на армию.
Ранее 20 августа Нетаньяху поручил ускорить график операции, но военные заявили, что не смогут начать ее в течение двух месяцев из-за необходимости оказания гуманитарной помощи и рисков для заложников, пишет Reuters.
Тем временем часть резервистов выразила недовольство действиями правительства. По данным агентства, они обвиняют кабинет министров в отсутствии стратегии, четких целей и плана для сектора Газа после завершения боевых действий.
Бригадный генерал израильской армии Эффи Дефрин 20 августа заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели.
Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль еще не ответил на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа.