Израиль призвал 40 000 резервистов для нового наступления на Газу

По данным источников, на заседании кабинета министров по вопросам безопасности 1 сентября произошла напряженная дискуссия между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главнокомандующим Эялем Замиром. Военный призвал политиков рассмотреть возможность соглашения о прекращении огня, предупредив, что новая кампания поставит под угрозу жизни заложников и создаст дополнительную нагрузку на армию.