МИД РФ призвал Израиль прекратить огонь в Газе, чтобы спасти людей от голода
МИД России призывает власти Израиля принять меры для того, чтобы не допустить дальнейшей деградации ситуации в секторе Газа. Предлагается ввести режим прекращения огня, а также восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ для жителей анклава. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Ведомство отметило, страны – участницы Совета Безопасности ООН планируют согласовать проект решения ситуации в Газе. В нем будет акцент на преодоление гуманитарной катастрофы.
В российском МИДе выразили надежду на то, что на этот раз такой документ будет принят.
В министерстве напомнили, что 22 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал происходящее в секторе Газа «адом». Он тогда подчеркнул, что Израиль, как оккупирующая держава, обязан обеспечивать население занятых территорий продовольствием. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Томас Флетчер, в свою очередь, подчеркнул, что голод используется как орудие войны и его можно было бы избежать, если бы Израиль не препятствовал завозу гуманитарных грузов.
22 августа в секторе Газа было впервые официально объявлено состояние катастрофического голода. Сообщалось, что ситуация достигла критического уровня, который фиксируется при одновременном превышении трех порогов: крайней нехватки продовольствия, острого недоедания и роста смертности.
Количество погибших от голода в анклаве 25 августа превысило 300 человек. Среди них 117 детей.
Сейчас от голода страдают более 500 000 жителей Газы. По прогнозам, к концу сентября число людей, оказавшихся на грани выживания, превысит 640 000. Еще свыше 1,5 млн жителей сектора окажутся в условиях чрезвычайной или кризисной продовольственной ситуации. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в городе Газа и на севере территории.