МИД РФ призвал Израиль прекратить огонь в Газе, чтобы спасти людей от голода

В министерстве напомнили, что 22 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал происходящее в секторе Газа «адом». Он тогда подчеркнул, что Израиль, как оккупирующая держава, обязан обеспечивать население занятых территорий продовольствием. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Томас Флетчер, в свою очередь, подчеркнул, что голод используется как орудие войны и его можно было бы избежать, если бы Израиль не препятствовал завозу гуманитарных грузов.