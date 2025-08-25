Число погибших от голода в секторе Газа превысило 300 человек
Количество погибших от голода за прошедшие сутки в секторе Газа превысило 300 человек. Среди них 117 детей. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.
Директор министерства здравоохранения в секторе Газа Мунира аль-Бурша говорил: «То, что оккупационные силы препятствуют жителям в получении медицинской помощи, является недопустимым нарушением».
22 августа в секторе Газа было впервые официально объявлено состояние катастрофического голода. Сообщалось, что ситуация достигла критического уровня, который фиксируется при одновременном превышении трех порогов: крайней нехватки продовольствия, острого недоедания и роста смертности.
Сейчас от голода страдают более 500 000 жителей Газы. По прогнозам, к концу сентября число людей, оказавшихся на грани выживания, превысит 640 000. Еще свыше 1,5 млн жителей сектора окажутся в условиях чрезвычайной или кризисной продовольственной ситуации. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в городе Газа и на севере территории.