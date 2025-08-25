Число погибших от голода в секторе Газа превысило 300 человек

Сейчас от голода страдают более 500 000 жителей Газы. По прогнозам, к концу сентября число людей, оказавшихся на грани выживания, превысит 640 000. Еще свыше 1,5 млн жителей сектора окажутся в условиях чрезвычайной или кризисной продовольственной ситуации. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в городе Газа и на севере территории.