Хорватия не собирается направлять войска на Украину
Хорватия не намерена отправлять армию на территорию Украины в рамках гарантий безопасности от «коалиции желающих», заявил министр обороны страны Иван Анушич. Его цитирует HRT.
«Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять хорватскую армию на Украину», – сказал Анушич.
При этом министр обороны Хорватии заявил, что страна продолжит оказывать Украине политическую поддержку, помощь техникой, оружием и финансами.
Об этом Анушич сказал на следующий день после встречи «коалиции желающих» 4 сентября. По итогам заседания французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что представители 26 стран, входящих в коалицию, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. Еще ряд стран обдумывают свою позицию по этому вопросу, добавил Макрон.
27 марта президент Хорватии Андрей Пленкович по итогам встречи лидеров «коалиции желающих» уже заявлял, что не намерен направлять хорватских военнослужащих на Украину. Об этом он писал в посте в соцсети Facebook