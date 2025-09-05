Хорватия не собирается направлять войска на Украину

Об этом Анушич сказал на следующий день после встречи «коалиции желающих» 4 сентября. По итогам заседания французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что представители 26 стран, входящих в коалицию, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. Еще ряд стран обдумывают свою позицию по этому вопросу, добавил Макрон.