Сийярто: Венгрия открыто покупает российскую нефть, а другие страны ЕС – тайно
Венгрия открыто покупает российскую нефть, а некоторые европейские страны делают это тайно и обходными путями, заявил глава МИД Венгрии. Его цитирует госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X.
Сийярто заявил, что Венгрия покупает российскую нефть, потому что у нее нет другого выбора.
«Покупка энергоносителей – это физический вопрос. Покупать ее можно только там, где есть трубопроводы», – сказал министр.
Он предостерег от лицемерия тех, кто нападает на Венгрию и Словакию, но при этом импортирует ту же нефть через Азию, потому что так дешевле. Сийярто отметил, что Евросоюз (ЕС) отклонил просьбу расширить пропускную способность трубопроводов в Юго-Восточной Европе, а Хорватия в пять раз увеличила транзитные сборы вместо того, чтобы стимулировать альтернативные маршруты.
Импорт нефти в страны ЕС в июне опустился до 32,4 млн т, что на 10,6% меньше показателя предыдущего месяца и на 9,4% – аналогичного периода прошлого года, следует из данных Европейского статистического агентства (Eurostat). Это минимальный показатель за всю историю наблюдений агентства (с января 1999 г.).
По данным Eurostat, крупнейшими странами – импортерами нефти в ЕС в первом полугодии стали Нидерланды, закупившие 43,3 млн т нефти (20,7%), Германия – 29,2 млн т (13,9%), Испания – 28,7 млн т (13,7%), Италия – 23,4 млн т (11,2%), Франция – 22,8 млн т (10,9%).