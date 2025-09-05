NYT узнала о провале тайной операции США по слежке за Ким Чен Ыном

NYT узнала о провале тайной операции США по слежке за Ким Чен ЫномЕе пытался реализовать спецназ в 2019 году после одобрения Трампа
Группа спецназа ВМС США провела операцию на территории Северной Кореи в 2019 г. для установки «подслушки» для перехвата переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на гражданских чиновников, членов первой администрации президента Дональда Трампа, а также действующих и бывших военнослужащих, осведомленных о миссии.
Операция была проведена группой спецназа «Морские котики». Военнослужащим удалось достичь берегов КНДР, но в итоге операция была прервана. По данным источников, проведение операции одобрил сам Трамп.
«Из темноты показался северокорейский катер. Лучи фонарей с носа судна метнулись по воде. Опасаясь, что их заметили, "Морские котики" открыли огонь. Через несколько секунд все находившиеся на борту северокорейского катера были мертвы», – говорится в публикации. Американские военные тогда отступили в море.
NYT отмечает, что спецназ действовал «вслепую», поскольку запуск беспилотников над Северной Кореей невозможен. Планировщики миссии пытались компенсировать отсутствие прямой видеосвязи, «проводя месяцы, наблюдая за тем, как люди приходят и уходят в этом районе». В том числе, они изучали маршруты рыбной ловли и выбирали время, когда движение лодок было минимальным.
Несмотря на это северокорейский катер все же подплыл к берегу. Как утверждается в тексте, группа «Морских котиков» не обнаружила у убитых «ни оружия, ни военной формы». Факт проведения этой операции и ее провала скрывался как американской, так и северокорейской сторонами, следует из материала.
Как уточнила газета, собеседники согласились рассказать о миссии, поскольку обеспокоены тем, что провалы спецопераций часто скрываются за государственной тайной. «Военная операция на территории Северной Кореи, в непосредственной близости от американских военных баз в Южной Корее и Тихоокеанском регионе, могла спровоцировать более масштабный конфликт с враждебным, обладающим ядерным оружием и высоко милитаризованным противником», – отмечает NYT.
Операция проводилась на фоне переговоров Ким Чен Ына и президента США Трампа в его первый президентский срок в 2019 г. Диалог не привел к значимым результатам, а ядерная программа КНДР, напротив, усилилась.