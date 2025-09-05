Правительство ДНР подписало меморандумы с компаниями из ЕС и Китая
Правительство Донецкой народной республики (ДНР) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписало меморандумы о сотрудничестве с двумя европейскими компаниями, а также с китайской организацией, работающей в сфере энергетики. Об этом «РИА Новости» рассказал советник главы региона Вадим Матиенко.
По его словам, китайская компания Bejing Andora Technology LTD уже готова начать поставки оборудования на территорию ДНР, а также закупать необходимые им комплектующие у российской стороны.
Как пишет «Московский комсомолец», в ходе переговоров с китайской компанией стороны условились развивать взаимодействие в области поставок современного энергетического оборудования из Китая в ДНР, с последующей организацией его производства на территории республики. В заключение встречи, глава делегации РФ, врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков пригласил китайских делегатов посетить Донецк.
Одна из европейских компаний, с которыми правительство ДНР подписало меморандумы из стран Евросоюза, а вторая – из Восточной Европы. Матиенко подчеркнул, что эти организации приняли участие в ВЭФ, чтобы договориться о развитии ДНР, несмотря на политическую позицию руководства своих государств.
Юбилейный Х ВЭФ начался 3 сентября. На нем представлены более 70 стран и территорий. ВЭФ-2025 проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Ключевой темой выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФа стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока.