Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Правительство ДНР подписало меморандумы с компаниями из ЕС и Китая

Ведомости

Правительство Донецкой народной республики (ДНР) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписало меморандумы о сотрудничестве с двумя европейскими компаниями, а также с китайской организацией, работающей в сфере энергетики. Об этом «РИА Новости» рассказал советник главы региона Вадим Матиенко.

По его словам, китайская компания Bejing Andora Technology LTD уже готова начать поставки оборудования на территорию ДНР, а также закупать необходимые им комплектующие у российской стороны.

Как пишет «Московский комсомолец», в ходе переговоров с китайской компанией стороны условились развивать взаимодействие в области поставок современного энергетического оборудования из Китая в ДНР, с последующей организацией его производства на территории республики. В заключение встречи, глава делегации РФ, врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков пригласил китайских делегатов посетить Донецк.

Пушилин сообщил о привлечении на ПМЭФе 53 млрд рублей

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Одна из европейских компаний, с которыми правительство ДНР подписало меморандумы из стран Евросоюза, а вторая – из Восточной Европы. Матиенко подчеркнул, что эти организации приняли участие в ВЭФ, чтобы договориться о развитии ДНР, несмотря на политическую позицию руководства своих государств.

Юбилейный Х ВЭФ начался 3 сентября. На нем представлены более 70 стран и территорий. ВЭФ-2025 проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Ключевой темой выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФа стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь