Пушилин сообщил о привлечении на ПМЭФе 53 млрд рублей
«Завершаем работу на Питерском международном экономическом форуме. Все очень результативно и все на благо жителей региона», – отметил Пушилин.
По его словам, подписаны соглашения о строительстве нового жилья, оказании дополнительной помощи футбольному клубу «Шахтер» и разработке гранитных карьеров. Привлеченные средства будут направлены на строительство, создание рабочих мест и «возрождение Донбасса».
21 июня советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФа Антон Кобяков рассказал, что на форуме было подписано 1060 соглашений на 6,3 трлн руб. Речь идет о сделках, которые не являются коммерческой тайной.
В 2025 г. Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В форуме принимают участие порядка 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. Его главной темой обозначено «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».