Пушилин сообщил о привлечении на ПМЭФе 53 млрд рублей

В 2025 г. Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В форуме принимают участие порядка 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. Его главной темой обозначено «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».