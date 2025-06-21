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Итоги ПМЭФ-2025

Главные сделки, заявления и события форума
Полина Худякова
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 21 июня проходит последний день международного экономического форума (ПМЭФ), на мероприятия которого съехались политики, бизнесмены и эксперты из более 140 стран и территорий. Главным итогом стало подписание на форуме соглашений на 6,3 трлн руб. Что еще запомнилось по итогам форума – в материале «Ведомостей».

Главные итоги ПМЭФа

  • 144 страны направили свои делегации в Петербург, среди них были как дружественные, так и недружественные России государства.

  • На ПМЭФе подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 трлн руб. Речь идет только о тех сделках, которые не являются коммерческой тайной, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

  • Главным событием третьего дня ПМЭФа стало пленарное заседание с участием Путина, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics.

  • Путин на пленарном заседании решил развеять опасения по поводу проблем в экономике: «Что касается убийства российской экономики, как в свое время известный писатель говорил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». В данном случае то же самое».

  • Сейчас страна находится на грани перехода в рецессию, предупредил министр экономического развития Максим Решетников.

  • Председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил недовольство нынешним укреплением рубля. Оптимальный курс – это 90–100 руб. за доллар, считает он.

  • Рост ВВП страны завязан не только на военно-промышленном комплексе, заявил Путин.

  • Число бедных в России с 2000 г. сократилось с 42,3 млн до 10,5 млн человек, сообщил российский президент. 

  • По данным министра финансов Антона Силуанова, поступления в российский бюджет от приватизации составили примерно 26 млрд руб., план в 100 млрд руб. может быть перевыполнен.

Главные сделки ПМЭФа

  • «Газпром» и китайские компании CNPC и PipeChina подписали соглашения по дальневосточному маршруту поставок российского газа в КНР. 

  • «Росатом» и Агентство по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана («Узатом») подписали соглашение об основных условиях строительства в республике АЭС мощностью 2 ГВт.

  • Краснодарский край заключил на форуме соглашения на 470 млрд руб. В прошлом году регион заключил сделки только на 272 млрд руб.

  • Власти ДНР подписали на ПМЭФе соглашения с банком ВТБ и девелоперами «Сибирский регион», «Темп-80», «АйСи Инвест» о строительстве современных жилых кварталов, сообщил глава республики Денис Пушилин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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