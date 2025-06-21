Итоги ПМЭФ-2025

В Санкт-Петербурге 21 июня проходит последний день международного экономического форума (ПМЭФ), на мероприятия которого съехались политики, бизнесмены и эксперты из более 140 стран и территорий. Главным итогом стало подписание на форуме соглашений на 6,3 трлн руб. Что еще запомнилось по итогам форума – в материале «Ведомостей».