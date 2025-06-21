Итоги ПМЭФ-2025

Итоги ПМЭФ-2025Главные сделки, заявления и события форума
В Санкт-Петербурге 21 июня проходит последний день международного экономического форума (ПМЭФ), на мероприятия которого съехались политики, бизнесмены и эксперты из более 140 стран и территорий. Главным итогом стало подписание на форуме соглашений на 6,3 трлн руб. Что еще запомнилось по итогам форума – в материале «Ведомостей».
Главные итоги ПМЭФа
144 страны направили свои делегации в Петербург, среди них были как дружественные, так и недружественные России государства.
На ПМЭФе подписано 1060 соглашений на сумму 6,3 трлн руб. Речь идет только о тех сделках, которые не являются коммерческой тайной, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Главным событием третьего дня ПМЭФа стало пленарное заседание с участием Путина, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics.
Путин на пленарном заседании решил развеять опасения по поводу проблем в экономике: «Что касается убийства российской экономики, как в свое время известный писатель говорил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». В данном случае то же самое».
Сейчас страна находится на грани перехода в рецессию, предупредил министр экономического развития Максим Решетников.
Число бедных в России с 2000 г. сократилось с 42,3 млн до 10,5 млн человек, сообщил российский президент.
По данным министра финансов Антона Силуанова, поступления в российский бюджет от приватизации составили примерно 26 млрд руб., план в 100 млрд руб. может быть перевыполнен.
Главные сделки ПМЭФа
«Росатом» и Агентство по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана («Узатом») подписали соглашение об основных условиях строительства в республике АЭС мощностью 2 ГВт.
Краснодарский край заключил на форуме соглашения на 470 млрд руб. В прошлом году регион заключил сделки только на 272 млрд руб.
Власти ДНР подписали на ПМЭФе соглашения с банком ВТБ и девелоперами «Сибирский регион», «Темп-80», «АйСи Инвест» о строительстве современных жилых кварталов, сообщил глава республики Денис Пушилин.