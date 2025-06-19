Решетников сказал, что позволит России избежать рецессии

Решетников сказал, что позволит России избежать рецессииСейчас страна находится на грани перехода в рецессию, считают в Минэке
Россия не столкнется с рецессией, если будут приняты верные решения, в том числе по денежно-кредитной политике (ДКП), заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии ПМЭФа.
«Риски, о которых мы говорили, никуда не деваются. Но я говорю именно о рисках, и очень многое будет зависеть от тех решений, которые в ближайшее время будут приняты, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики», – объяснил Решетников.
Он также добавил, что обновление прогноза по росту ВВП на 2025 г. Минэкономразвития будет делать в августе, когда значительная часть решений и их влияние будут уже понятны.
Решетников говорил, что по текущим ощущениям бизнеса Россия «уже, кажется, на грани перехода в рецессию». Глава Минфина Антон Силуанов на встрече отметил, что сейчас происходит «похолодание» экономики, но за похолоданием «всегда приходит лето».
4 июня Минэкономразвития сделало оценку, что темпы роста российской экономики в апреле 2025 г. ускорились – ВВП вырос на 1,9% в годовом выражении против 1,1% в марте. В помесячном выражении с исключением сезонности рост составил 1%. За январь – апрель 2025 г. экономика прибавила 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.