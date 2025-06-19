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Решетников сказал, что позволит России избежать рецессии

Сейчас страна находится на грани перехода в рецессию, считают в Минэке
Ведомости

Россия не столкнется с рецессией, если будут приняты верные решения, в том числе по денежно-кредитной политике (ДКП), заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии ПМЭФа.

«Риски, о которых мы говорили, никуда не деваются. Но я говорю именно о рисках, и очень многое будет зависеть от тех решений, которые в ближайшее время будут приняты, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики», – объяснил Решетников.

Он также добавил, что обновление прогноза по росту ВВП на 2025 г. Минэкономразвития будет делать в августе, когда значительная часть решений и их влияние будут уже понятны.

Решетников говорил, что по текущим ощущениям бизнеса Россия «уже, кажется, на грани перехода в рецессию». Глава Минфина Антон Силуанов на встрече отметил, что сейчас происходит «похолодание» экономики, но за похолоданием «всегда приходит лето».

4 июня Минэкономразвития сделало оценку, что темпы роста российской экономики в апреле 2025 г. ускорились – ВВП вырос на 1,9% в годовом выражении против 1,1% в марте. В помесячном выражении с исключением сезонности рост составил 1%. За январь – апрель 2025 г. экономика прибавила 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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