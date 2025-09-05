Белоусов встретился с начальником Генштаба Ливийской национальной армии

10 мая Путин провел встречу с командующим ЛНА. Визиту в Кремль предшествовали переговоры Хафтара с Белоусовым. Согласно заявлению пресс-службы ЛНА, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также пути укрепления военного сотрудничества между Ливией и Россией. В сообщении также отмечается, что российский министр выразил признательность Хафтару за усилия по обеспечению стабильности в Ливии.