Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белоусов встретился с начальником Генштаба Ливийской национальной армии

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Генштаба Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал-полковником Халедом Хафтаром, сообщило оборонное ведомство.

«Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности», – заявил Хафтар.

Белоусов отметил, что переговоры проходят в развитие майской встречи президента РФ Владимира Путина и командующего ЛНА маршала Халифа Хафтара. Стороны обсудили российско-ливийские связи и ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке.

Российская и ливийская стороны обменялись благодарностями и пожелали успехов. Белоусов поздравил Хафтара с назначением на должность и присвоением воинского звания. Он также поздравил его брата, Саддама, с назначением на должность заместителя командующего ЛНА и присвоением звания генерал-полковник.

10 мая Путин провел встречу с командующим ЛНА. Визиту в Кремль предшествовали переговоры Хафтара с Белоусовым. Согласно заявлению пресс-службы ЛНА, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также пути укрепления военного сотрудничества между Ливией и Россией. В сообщении также отмечается, что российский министр выразил признательность Хафтару за усилия по обеспечению стабильности в Ливии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её