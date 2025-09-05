Белоусов встретился с начальником Генштаба Ливийской национальной армии
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Генштаба Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал-полковником Халедом Хафтаром, сообщило оборонное ведомство.
«Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности», – заявил Хафтар.
Белоусов отметил, что переговоры проходят в развитие майской встречи президента РФ Владимира Путина и командующего ЛНА маршала Халифа Хафтара. Стороны обсудили российско-ливийские связи и ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке.
Российская и ливийская стороны обменялись благодарностями и пожелали успехов. Белоусов поздравил Хафтара с назначением на должность и присвоением воинского звания. Он также поздравил его брата, Саддама, с назначением на должность заместителя командующего ЛНА и присвоением звания генерал-полковник.
10 мая Путин провел встречу с командующим ЛНА. Визиту в Кремль предшествовали переговоры Хафтара с Белоусовым. Согласно заявлению пресс-службы ЛНА, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также пути укрепления военного сотрудничества между Ливией и Россией. В сообщении также отмечается, что российский министр выразил признательность Хафтару за усилия по обеспечению стабильности в Ливии.