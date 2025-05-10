Путин провел переговоры с командующим Ливийской национальной армией Хафтаром
Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом сообщил Кремль, не раскрыв подробностей переговоров. В опубликованном видеоматериале видно, как стороны обменялись рукопожатием.
Визиту в Кремль предшествовали переговоры Хафтара с министром обороны России Андреем Белоусовым. Согласно заявлению пресс-службы ЛНА, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также пути укрепления военного сотрудничества между Ливией и Россией.
В сообщении также отмечается, что российский министр выразил признательность Хафтару за усилия по обеспечению стабильности в Ливии. Встреча подчеркивает продолжение активного диалога между сторонами.