The Guardian: Стармер проведет перестановки в правительстве Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен провести перестановки в правительстве страны. Они ожидаются масштабными, не ограниченными младшими званиями. Об этом сообщила журналистка The Guardian Пиппа Крерар со ссылкой на источники в соцсети X.
Позже она написала, что лидер палаты общин парламента Великобритании и лорд-председатель тайного совета Люси Пауэлл покинула правительство. Крерар отметила, что ее собеседники предполагаеют, что из состава кабмина также исключат министра по делам Шотландии Иэна Мюррея.
Кроме того, по словам журналистки, глава МВД Иветт Купер отправится на пост в министерство иностранных дел, а ее место займет нынешний министр юстиции Шабана Махмуд. В то же время действующий глава МИД страны Дэвид Лэмми станет заместителем премьер-министра и министром юстиции.
Sky News также сообщил, что новым главой МИД Великобритании назначена Купер.
3 июля Sky News со ссылкой на источники писал, что в правящей Лейбористской партии Великобритании дали понять Стармеру, что ему придется покинуть свой пост, если работа правительства не улучшится.
Стармер может остаться на посту премьер-министра, если Лейбористская партия добьется хороших результатов на майских выборах. По данным Sky News, часть партии демонстрирует «недовольство и отчаяние». Один из собеседников телеканала отметил, что такие настроения начали царить после того, как Стармер дал понять, что министр финансов Британии Рэйчел Ривз пользуется его «полной поддержкой».