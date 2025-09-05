The Guardian: Стармер проведет перестановки в правительстве Великобритании

Стармер может остаться на посту премьер-министра, если Лейбористская партия добьется хороших результатов на майских выборах. По данным Sky News, часть партии демонстрирует «недовольство и отчаяние». Один из собеседников телеканала отметил, что такие настроения начали царить после того, как Стармер дал понять, что министр финансов Британии Рэйчел Ривз пользуется его «полной поддержкой».