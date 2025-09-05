Медведев: членство Финляндии в НАТО влияет на ее отношения с Россией

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России предупреждали об угрозах столкновения с НАТО после вступления республики в альянс. Президент России Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к НАТО.