Медведев: членство Финляндии в НАТО влияет на ее отношения с Россией

Ведомости

Членство Финляндии в НАТО оказывает влияние на двусторонние отношения с Россией. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения КПП на границе стран.

«Это их решение, это их суверенное решение, безусловно, но это повлечет последствия», – сказал он (цитата по ТАСС).

1 сентября в городе Миккели в Финляндии вблизи российской границы начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Среди задач штаба названо планирование, подготовка и проведение совместных учений и других мероприятий.

О намерении создать штаб НАТО в Миккели в апреле 2024 г. писало Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности. Информацию подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. Он заявил, что такую рекомендацию властям Финляндии дал командующий норвежскими силами обороны.

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России предупреждали об угрозах столкновения с НАТО после вступления республики в альянс. Президент России Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к НАТО.

