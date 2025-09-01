Газета
Главная / Политика /

Возле российско-финской границы начал работу штаб сухопутных войск НАТО

Ведомости

В городе Миккели в Финляндии вблизи российской границы начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Об этом сообщается на сайте финских сухопутных сил.

Личный состав штаба Североатлантического альянса в городе на начальном этапе составят порядка 10 человек. В будущем его численность увеличится примерно до 50 военных. Среди задач штаба сухопутных войск НАТО названо планирование, подготовка и проведение совместных учений и других мероприятий.

27 сентября 2024 г. минобороны Финляндии предложило разместить командный пункт сухопутных войск НАТО в Миккели. В оборонном ведомстве уточнили, что там будут работать финские силы обороны и военнослужащие стран-союзников.

Сухопутные учения финских военных пройдут в сентябре

Политика / Международные новости

О намерении создать штаб НАТО в Миккели в апреле 2024 г. писало Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности. Информацию подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. Он заявил, что такую рекомендацию властям Финляндии дал командующий норвежскими силами обороны.

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России предупреждали о угрозах столкновения с НАТО после вступления республики в альянс. Президент России Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к НАТО.

