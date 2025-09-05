Захарова иронично ответила на призыв ЕК запретить энергоресурсы из РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о необходимости навсегда отказаться от российских энергоресурсов.
Еврокомиссар до этого заявил, что Европейская комиссия намерена добиться того, чтобы в страны ЕС не поступило «ни одной молекулы» углеводородов из России.
«Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Йоргенсен 5 сентября уточнил, что Евросоюз не должен возвращаться к импорту российских энергоресурсов даже после возможного заключения мирного соглашения по Украине.
До этого Еврокомиссия представила дорожную карту, предполагающую полный отказ от закупок энергоносителей из России к концу 2027 г. По словам еврокомиссара, речь идет о долгосрочном решении, исключающем возврат российских углеводородов на рынок ЕС.